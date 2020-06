Kim Jo Dzong przestaje być tylko siostrą przywódcy Korei Północnej

W tym roku przejęła większą rolę w podejmowaniu decyzji o losach kraju. - Wcześniej była przedstawiana w mediach państwowych jako siostra Kim Dzong Una lub jeden z towarzyszących mu urzędników - mówi Rachel Minyoung Lee, była północnokoreańska analityk w amerykańskim rządzie. - Mieszkańcy Korei Północnej są przekonani, że robi więcej niż tylko do - dodała.

Kim pracowała w północnokoreańskiej agencji propagandowej, co doprowadziło do tego, że w 2017 roku Stany Zjednoczone dodały ją do listy usankcjonowanych wyższych urzędników z powodu łamania praw człowieka i stosowania cenzury.

W marcu w państwowych mediach pojawiła się pierwsza w historii jej wypowiedź, w której skrytykowała ona południowokoreańskie władze. Następnie pojawiło się kilka kolejnych, w tym odpowiedź na komentarze prezydenta Trumpa. W zeszłym tygodniu wydała ostrzeżenie, że Północ ograniczy komunikację z Koreą Południową.

- Najwyraźniej mają wobec niej duże nadzieje i oczekiwania - ocenił Michael Madden, ekspert ds. Korei Północnej w Stimson Centre, amerykańskim think tanku.

Jego zdaniem nowy wizerunek Kim Jo Dzong rozwieje wątpliwości międzynarodowych analityków w sprawie jej możliwości wywierania wpływu w zdominowanej przez mężczyzn polityce Korei Północnej.