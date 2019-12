Korea Płn.: Największe posiedzenie KC partii za rządów Kima

Słowa Kima padły na kilka dni przed upływem terminu ultimatum, jaki Pjongjang przedstawił Waszyngtonowi po fiasku szczytu z udziałem Kim Dzong Una i Donalda Trumpa w Hanoi. Korea Północna domagała się po szczycie, by USA zmieniły swoje podejście w stosunku do sankcji nałożonych na Pjongjang. W przeciwnym razie, jak wynikało ze słów Kima, jego kraj może wrócić do przeprowadzania prób rakietowych z użyciem rakiet międzykontynentalnych (ICBM i SLBM) oraz prób nuklearnych.

