Przemycił butelkę piwa. Odpowie za naruszenie sankcji

Po znalezieniu piwa w bagażu młody Chińczyk został oskarżony o złamanie sankcji nałożonych przez Japonię na Koreę Północną w 2009 roku.

Zgodnie z dokumentami złożonymi w Prokuraturze Okręgowej w Fukuoka, mężczyzna nie zgłosił sprawy władzom i nie uzyskał zgody ministerstwa handlu na wwiezienie pojedynczej butelki piwa do Japonii.

Teraz będzie musiał zapłacić karę za naruszenie przepisów handlu zagranicznego.

Okazało się, że działalnością Chińczyka interesowały się już służby cybernetyczne Japonii. Mężczyzna wielokrotnie przewoził z Chin północnokoreańskie produkty, w Japonii niedostępne, by sprzedać je za pośrednictwem serwisów aukcyjnych.

I tak na przykład za butelkę piwa z Korei Północnej płacił w Chinach równowartość 1,85 dolara i 200 jenów. Na aukcji za butelkę zyskiwał 148 dolarów, czyli 16 tysięcy jenów.

Browar Taedonggang, niegdyś ważna dla reżimu w Phenianie firma, przed laty rozpoczął eksport piwa za granicę - głównie do Chin i Korei Południowej - zanim sankcje międzynarodowe nie wstrzymały oficjalnych dostaw. Pomimo sankcji piwo pozostało dostępne w Chinach.

Piwo z browaru Taedonggang, lubiane przez Koreańczyków z Północy, ma korzenie brytyjskie.

W 2000 roku rząd Korei Północnej podjął decyzję o rozpoczęciu produkcji wysokiej jakości piw, ale nie miał ku temu odpowiednich doświadczeń. Rozwiązaniem okazało sie zakupienie zagranicznego browaru.



Po uspokojeniu międzynarodowych obaw, że browar nie zostanie wykorzystany do produkcji broni chemicznej, Pyongyang kupił obiekt, wcześniej należący do Ushers of Trowbridge w Wiltshire w Wielkiej Brytanii, za 1,5 mln funtów (1,8 mln USD).



Browar w Wielkiej Brytanii został zdemontowany i wysłany do Phenianu, gdzie został wyposażony w skomputeryzowaną niemiecką technologię kontroli piwa.



Browar produkuje cztery różne piwa typu ale, w tym brązowe piwo i lager w stylu pilzneńskim, którego smak został opisany jako pełny, lekko słodki, z gorzkim posmakiem.