Suplementy diety: ustalono maksymalne poziomy witamin B1, B2, B12, kwasu pantotenowego, jodu, kofeiny oraz preparatów z morwy białej

To efekt trzeciego w tym roku posiedzenia Zespołu. Celem było wypracowanie stanowisk dotyczących m.in. maksymalnych ilości witamin i składników mineralnych oraz kofeiny i preparatów z morwy białej w suplementach diety. Po dyskusji w gronie ekspertów przyjęto 7 uchwał (nr 11-17/2019). Określają one maksymalne poziomy w suplementach dedykowanych dla osób dorosłych i dotyczą:

6) kofeiny – porcja kofeiny spożywana jednorazowo nie może przekroczyć 200 mg. Maksymalna ilość na dobę nie może przekroczyć 400 mg w porcjach podzielonych pod warunkiem, iż produkt nie zawiera innych składników o synergistycznym działaniu. Maksymalna dobowa ilość kofeiny odnosi się też do spożycia kofeiny ze wszystkich źródeł. Ponadto w oznakowaniu suplementów diety zawierających kofeinę lub preparaty roślinne będące źródłem kofeiny należy podać informację o całkowitej zawartości kofeiny w przeliczeniu na zalecaną do spożycia dzienną porcję produktu oraz rekomenduje się umieścić następujące ostrzeżenie: „Zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży; nie spożywać z innymi produktami będącymi źródłem kofeiny lub innych składników o podobnym działaniu".

7) preparatów z rośliny morwa biała (Morus alba L.) – maksymalna zawartość 1-dezoksynojirymycyny (DNJ) zalecanej do spożycia dziennej porcji produktu nie może przekraczać 10 mg. Podmiot wprowadzający do obrotu dany środek spożywczy powinien dysponować informacjami dotyczącymi zawartości DNJ, w przeliczeniu na zalecaną do spożycia dzienna porcję. Ponadto w oznakowaniu suplementów diety zawierających preparaty z morwy białej rekomendowano umieszczenie ostrzeżenia: „u osób stosujących terapię insulinową lub doustne leki hipoglikemizujące stosować po konsultacji z lekarzem".