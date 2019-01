Wystartował nowy rejestr klauzul niedozwolonych

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa nowy rejestr klauzul niedozwolonych.

Do 17 kwietnia 2016 r. o tym, czy postanowienie w umowie jest niedozwolone, decydował Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a UOKiK wpisywał klauzulę do rejestru. Obecnie to prezes UOKiK może w decyzji uznać klauzulę za abuzywną i zakazać jej stosowania w umowach z konsumentami. Takie postanowienie przestaje być wiążące w stosunku do przedsiębiorcy, który je stosował i wszystkich konsumentów, którzy zawarli z nim umowę.

Do rejestru wpisywane są klauzule tylko w tych sprawach, w których wniesiono pozwy do SOKiK przed 17 kwietnia 2016 r. Na analogicznych zasadach będą tam trafiały do 2026 r.

Rejestr dostępny jest pod adresem: https://rejestr.uokik.gov.pl