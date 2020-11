Zamieszanie wokół zawieszenia broni w Górskim Karabachu

Dwukrotnie próbowały one odbić Szuszę, ale kontrataki załamały się. Gdy stało się jasne, że miasto pozostaje w rękach Azerów, premier Paszynian zdecydował się podpisać porozumienie o przerwaniu ognia. Odbyło się to tak szybko, że prezydent kraju Armen Sarkisjan dowiedział się o nim dopiero z mediów (przynajmniej sam tak twierdzi). Ormianie, protestując, wylegli na ulice Erywania: wdarli się do siedziby rządu, parlamentu, a nawet rezydencji Paszyniana (premier skarżył się, że ukradli mu m.in. laptopa i prawo jazdy). Manifestacje cały czas trwają.

Zgodnie z porozumieniem zawartym na internetowej wideokonferencji do końca miesiąca wojska ormiańskie muszą się wycofać z trzech rejonów Azerbejdżanu leżących wokół Karabachu, a zajętych na początku lat 90. W ten sposób Górski Karabach zostaje odcięty do Armenii, ale około połowy jego terytorium nadal pozostaje pod władzą Ormian (resztę zajęły wcześniej wojska azerskie).

Jedynym połączeniem z Erywaniem będzie tzw. korytarz lacziński szerokości pięciu kilometrów. Obsadzą go wojska rosyjskie, tak jak i linię rozdzielenia obu armii. Około dwóch tysięcy Rosjan i ponad 300 pojazdów bojowych już jest przewożonych samolotami do Karabachu.

– Zawsze chcieliśmy, by Turcja i Rosja odgrywały równą rolę w konflikcie. Dziś to osiągnęliśmy – oświadczył Alijew. Jednak Kreml gwałtownie zaprzeczył, by tureckie wojska miały się pojawić w Karabachu. Ale Ankara wejdzie do „centrum monitoringu zawieszenia broni" tworzonego przez nią i Moskwę, prawdopodobnie w części Karabachu zajętej przez Azerów. Alijew wcześniej zapewniał, że pojawią się tam tureccy żołnierze, obecnie jeszcze nie wiadomo, jak będzie wyglądało „centrum".