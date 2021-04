Morze Południowochińskie: Duterte grozi wysłaniem okrętów

Wody Morza Południowochińskiego, przez które przebiegają ważne szlaki handlowe, są przedmiotem wzajemnie krzyżujących się roszczeń przedstawianych przez Chiny i kilka państw Azji południowo-wschodniej.

Duterte oskarżany przez krytyków o to, że jego polityka wobec Pekinu w tym rejonie jest zbyt ugodowa zapewnił, że jest gotów twardo przedstawić roszczenia wobec surowców naturalnych znajdujących się w tym regionie.

- Nie jestem bardzo zainteresowany w połowach. Nie sądzę, by było tam wsytarczająco dużo ryb, by się o nie kłócić. Ale gdy zaczniemy wydobycie, gdy zaczniemy wydobywać wszystko, co znajduje się w odmętach morza, naszą ropę, wówczas wyślę moje okręty, by przedstawić roszczenia - zapowiedział Duterte w wygłoszonym późnym wieczorem przemówieniu.