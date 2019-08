Talibowie zapowiadają wycofanie wojsk USA z Afganistanu AFP

Talibowie poinformowali w środę, że są bliscy zawarcia porozumienia z władzami USA, na mocy którego amerykańscy żołnierze wycofają się z Afganistanu, w zamian za co talibowie zagwarantują, by państwo to nie stało się azylem dla dżihadystów z całego świata - informuje Reuters.