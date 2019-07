Nieoficjalnie: Izraelskie F-35 zaatakowały cele w Iraku

Jak pisze "Times of Israel" Izrael rozszerzył swoje działania przeciwko irańskim celom na Irak. Wcześniej izraelskie lotnictwo wielokrotnie atakowało irańskie cele w Syrii, gdzie Teheran wspiera w wojnie domowej prezydenta Baszara el-Asada. Zdaniem Izraela Teheran wykorzystuje sytuację Syrii, by stworzyć w tym kraju przyczółek do agresji przeciw Izraelowi.

Poniżej dalsza część artykułu