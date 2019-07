Indie przygotowują się na wojny w kosmosie

Zintegrowany Sztab Obronny Sił Zbrojnych Indii (IDS) przeprowadzi dwudniowe ćwiczenia wojskowe, w odpowiedzi na szybko rozwijający się potencjał kosmiczny Chin - czytamy w "Times of India".



Przeprowadzenie takich ćwiczeń zaplanowano po tym, jak Indie sukcesem zakończyły test antysatelitarnej rakiety balistycznej, w czasie którego zniszczyły 740-kilogramowego satelitę na niskiej orbicie Ziemi. Test miał miejsce 27 marca.



Jak pisze "Times of India", powołując się na przedstawicieli władz kraju, w związku z rozwojem broni antysatelitarnej przez Chiny Indie "nie mają innej możliwości niż rozwijać swój potencjał w zakresie odstraszania, tak aby zagwarantować, że żaden przeciwnik nie będzie zagrażał zasobom Indii w przestrzeni kosmicznej.



Indyjskie siły zbrojne domagają się powołania pełnowymiarowego Dowództwa Kosmicznego.



Jeden z rozmówców "Times of India" podkreśla, że bronie używane do walki w przestrzeni kosmicznej mogą "oślepić i ogłuszyć" indyjskie siły zbrojne niszcząc satelity kluczowe w procesie komunikacji i rozpoznania, a także funkcjonowania systemów ostrzegania przed atakiem rakietowym i systemów służących do namierzania celów.