Zełenski proponuje zmianę formatu normandzkiego. Kreml się zastanawia

W poniedziałek głos zabrał prezydent Ukrainy, który zaapelował do wszystkich rodaków by nie "dali się sprowokować". O próbę destabilizacji sytuacji oskarżył zarówno prorosyjskie siły, jak i nacjonalistów w Kijowie. - Nie dajmy się podzielić - mówił. Zwrócił się do prezydenta Rosji Władimira Putina i zaproponował spotkanie w Mińsku z udziałem przywódców USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. - Trzeba porozmawiać? Porozmawiajmy. O tym czyj jest Krym i o tym kogo nie ma w Donbasie - mówił Zełenski, zwrócił się do Putina za pośrednictwem Facebooka.