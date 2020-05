Pompeo namawia do aneksji części Zachodniego Brzegu

Celem wyprawy Mike'a Pompeo było dopilnowanie, aby nowy rząd Izraela doprowadził do zapowiadanej przez premiera Beniamina Netanjahu aneksji części okupowanego od 1967 roku Zachodniego Brzegu. – Decyzja należy do Izraelczyków. Chcę się jedynie dowiedzieć, jakie jest zdanie nowo powstającego rządu – mówił w wywiadzie dla dziennika „Israel Hajom".

Przeciwnicy aneksji, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie i Europie, podkreślają, że będzie to pogwałcenie prawa międzynarodowego. Podobnie jak w przypadku aneksji Krymu przez Rosję. Obszar Zachodniego Brzegu jest uznawany przez ONZ za teren okupowany, a osiedla żydowskie za nielegalne. Także przez Polskę.

Aneksja miałaby dotyczyć połowy tzw. obszaru C Zachodniego Brzegu. To ok. 61 proc. okupowanego terytorium znajdującego się obecnie pod bezpośrednią kontrolą Izraela. W 140 osiedlach żydowskich mieszka tam 400 tys. osadników.