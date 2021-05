Konflikt w Strefie Gazy: Kiedy może dojść do zawieszenia broni?

Tymczasem członek Hamasu, Moussa Abu Marzouk, na antenie libańskiej telewizji al-Mayadeen TV stwierdził, że - według niego - działania podejmowane w celu doprowadzenia do zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem zakończą się powodzeniem.

- Spodziewam się, że zawieszenie broni zostanie osiągnięte w ciągu jednego-dwóch dni, że będzie oparte na zasadzie obustronnego porozumienia - dodał.

W środę prezydent USA, Joe Biden, zaapelował do premiera Izraela, Beniamina Netanjahu, by ten dążył do deeskalacji, która miałaby doprowadzić do zawieszenia broni. Źródło w Egipcie, który jest zaangażowany w mediację między obiema stronami twierdzi, że zarówno Izrael, jak i Hamas, co do zasady zgadzają się na zawieszenie broni, ale do wynegocjowania pozostały jeszcze jego szczegóły.