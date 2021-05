Iran gratuluje Palestyńczykom "historycznego zwycięstwa"

"Gratulujemy naszym palestyńskim siostrom i braciom historycznego zwycięstwa" - oświadczył rzecznik irańskiego MSZ Saeed Khatibzadeh. "Wasz opór zmusił agresora do odwrotu" - dodał we wpisie w mediach społecznościowych.

"Intifada przeszła od używania kamieni do potężnych, precyzyjnych rakiet" - czytamy w oświadczeniu wydanym przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. "W przyszłości Syjoniści (Izrael - red.) mogą spodziewać się zabójczych uderzeń z terenów okupowanych" - dodano.

Przed rokiem najwyższy przywódca duchowy Iranu ajatollah Ali Chamenei oceniał, że Teheran zmienił militarną równowagę sił między Izraelem a Palestyńczykami.

W piątek Iran zaprezentował nowe rakiety ziemia-powietrze oraz drona o deklarowanym zasięgu 2 tys. km. Bezzałogowiec na cześć tych, którzy w Strefie Gazy "stają przeciwko inwazji i agresji Izraela" został nazwany "Gaza" - oświadczył stojący na czele Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej gen. Hosejn Salami.

Do eskalacji konfliktu między Izraelem a Hamasem doszło 10 maja. Wówczas to Hamas rozpoczął ostrzał rakietowy Izraela w proteście przeciwko ograniczaniu praw Palestyńczyków w Jerozolimie. Iskrą, która doprowadziła do wybuchu konfliktu był wyrok sądu niższej instancji nakazujący eksmisję kilku palestyńskich rodzin mieszkających w Jerozolimie Wschodniej oraz starcia, do jakich doszło w czasie demonstracji Palestyńczyków w rejonie meczetu Al-Aksa.

Służby medyczne Strefy Gazy szacują, że w czasie 11 dni konfliktu zginęło 232 Palestyńczyków, w tym 65 dzieci. Władze Izraela podają, że po stronie izraelskiej zginęło 12 osób, w tym dwoje dzieci.