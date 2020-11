Palestyna zażąda od Bidena powrotu ambasady USA do Tel Awiwu

Biden mówił wcześniej, że podchodząc do konfliktu na Bliskim Wschodzie w bardziej zrównoważony sposób, niż Donald Trump, nie będzie odwracał jego decyzji w tym względzie.

Urzędnik, cytowany w „Israel Hayom”, twierdzi, że Abbas wysłał do Bidena wiadomości, iż Autonomia Palestyńska byłaby gotowa wznowić negocjowane przez Stany Zjednoczone rozmowy pokojowe z Izraelem. Warunkiem jest powrót w negocjacjach do momentu, w którym zostały one zatrzymane w 2016 r.

Nabil Shaath, doradca Abbasa, powiedział, że Autonomia Palestyńska zażąda również, by Stany Zjednoczone ponownie otworzyły palestyńską misję dyplomatyczną w Waszyngtonie, którą zamknął Donald Trump. Palestyna chce też wznowienia amerykańskiej pomocy dla Palestyńczyków w ramach ONZ-owskiej Agencji dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA).