Czy Izrael zdecyduje się na aneksję?

Aneksja, o której mowa i którą zapowiadał premier Beniamin Netanjahu, miałaby polegać na prawnym włączeniu do państwa żydowskiego jednej trzeciej całego obszaru Zachodniego Brzegu.

Jest to tzw. obszar C obejmujący tereny osiedli żydowskich plus strategicznie ważny pas ziemi po zachodniej stronie Jordanu oddzielającą Autonomię Palestyńską od Królestwa Jordanii.