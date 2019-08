"Bycie Żydem to nie religia, mają brzydkie nosy". Redaktor naczelny broni autora

"Gdyby taki był, nie opublikowalibyśmy go. Ani my, ani autor nie chcieliśmy, by był antysemicki" - podkreślił Eeckhout w odpowiedzi na pytania izraelskiej agencji informacyjnej JTA.

"Artykuł z pewnością zawiera twardą krytykę polityki Izraela wobec Palestyńczyków. Został napisany w ostrym, sarkastycznym tonie, a jego autor przewidział oburzenie jakie wywoła stwierdzając, że każda ostra krytyka Izraela będzie zawsze interpretowana jako antysemityzm" - pisze Eeckhout.

"Antysemityzm to bardzo poważne oskarżenie i uważamy, że używa się go ze zbyt dużą łatwością w tej sprawie, aby uciszyć debatę o polityce Izraela" - dodaje.

Artykuł nosił tytuł: "Nie ma ziemi obiecanej, tylko ziemia ukradziona". Autor sugeruje, że Żydzi wykorzystują określanie siebie mianem narody wybranego do usprawiedliwienia zajęcia ziemi Palestyńczyków.

"Ponieważ Bóg ma swoich faworytów, którzy mają przywileje, Palestyńczycy zostali wygonieni z domów w 1948 roku, by zrobić miejsce dla wybrańców Boga" - pisze Verhulst. "Rozmowa z wybrańcami jest trudna. Kiedy tylko wspomni się o Izraelu i losie Palestyńczyków patrzą na ciebie, jakbyś osobiście stał za Holokaustem" - czytamy w jego artykule.

Następnie parafrazując francuskiego piosenkarza z żydowskimi korzeniami, Serge'a Gainsbourga, autor pisze, że "bycie Żydem nie jest religią, żaden Bóg nie stworzyłby istoty z tak brzydkim nosem". W oryginalnym cytacie nie pojawiają się słowa "Bóg" i "brzydki". Dokładny cytat brzmi "Bycie Żydem nie jest religią. Żadna religia nie sprawia, że rośnie ci taki nos" i był formą autoironicznej refleksji, która jednak nie miała charakteru religijnego.

Verhulst oskarża też Izrael o zamordowanie 10 tys. Palestyńczyków od 2002 roku.

Forum Żydowskich Organizacji Flamandii zgłosiła sprawę artykułu policji zarzucając autorowi chęć obrażenia Żydów jako narodu.

Felieton potępiła też Centralna Rada Żydów Holandii oceniając, że jest antysemicki.

Verhulst odmówił JTA komentarza w sprawie swojego artykułu.