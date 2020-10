Nieoficjalnie: USA nałożą kolejne sankcje na Iran

Nowe sankcje mają zamknąć Iranowi dostęp do światowego sektora finansowego. Jeśli zostaną nałożone na Iran stanie się to po tym, jak w ubiegłym miesiącu USA wezwały do nałożenia ponownie niemal wszystkich sankcji ONZ na Iran - tę propozycję odrzucili jednak europejscy sojusznicy USA i większość członków RB ONZ, w tym dysponujące prawem weta Rosja i Chiny.

O planie nałożenia na Iran nowych sankcji przez USA poinformował jako pierwszy "Washington Post".

Napięcie między Iranem a USA utrzymuje się na wysokim poziomie od czasu, gdy Donald Trump jednostronnie wycofał Stany Zjednoczone z porozumienia z Iranem zawartego przez jego poprzednika, Baracka Obamę (stronami porozumienia są też Rosja, Wielka Brytania, Francja, Chiny i Niemcy). Zgodnie z postanowieniami tego porozumienia sankcje nałożone na Iran zostały zawieszone, w zamian za to, że Teheran odstąpi od prac nad pozyskaniem broni atomowej.

Według Trumpa Iran nie wywiązywał się z tego porozumienia. Podobne stanowisko od początku prezentował Izrael.