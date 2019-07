Niemcy sceptyczni wobec misji morskiej w pobliżu Iranu AFP

Wicekanclerz Niemiec a zarazem minister finansów tego kraju, Olaf Scholz oświadczył w środę, że jest sceptyczny co do dołączenia przez Niemców do misji morskiej w cieśninie Ormuz, o co we wtorek zaapelował do Niemiec Waszyngton - informuje Reuters.