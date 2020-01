Francuzi dezinformowani w internecie przez polską prawicę

France Libre 24 (FL24.net) to portal działający we francuskim internecie od kilku miesięcy. Odwiedza go 150 tys. osób miesięcznie, w logo ma wieżę Eiffla. Przedstawia antyimigracyjną wizję świata i jest powiązany z polską prawicą. Do takich wniosków doszli badacze z EU DisinfoLab, organizacji analizującej zjawisko dezinformacji.

