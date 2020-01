Krzysztof Bosak: Połowa Polaków o mnie słyszała

Pytany o prawybory Krzysztof Bosak powiedział w radiowej Trójce, że przed sobotnim zjazdem elektorów było "trzech pretendentów, którzy rywalizowali do samego końca" - on, Grzegorz Braun i Artur Dziambor. Jak zaznaczył, każdy z tej trójki mógł wygrać. - Grzegorz Braun miał wysokie poparcie w całym kraju i pokazał, że jego pozycja w Konfederacji jest naprawdę mocna - dodał.

- Do końca ostatniego głosowania nikt z nas nie wiedział, jak to się rozstrzygnie. Każdy z nas miał przygotowane dwa warianty przemówień - na wypadek wygranej któregoś z kontrkandydatów i na wypadek sukcesu własnego - ujawnił.

Na uwagę, że w sondażach ma poparcie rzędu 4-6 proc. kandydat Konfederacji odparł: - Do sondaży trzeba zawsze podchodzić z dystansem i pokorą.

Poseł dodał, że jego zdaniem istotny jest sondaż IBRiS z ubiegłego tygodnia, pokazujący rozpoznawalność polityków oraz wielkość ich elektoratów (pozytywnego i negatywnego).

- Z tego sondażu wynika, że na starcie kampanii prezydenckiej, zanim jeszcze otrzymałem nominację, co czternasty Polak obdarza mnie zaufaniem. To dla mnie ogromny zaszczyt, szczególnie, że nie byłem w żaden sposób promowany przez media przez ostatnich kilkanaście lat - powiedział Bosak. - Do Sejmu weszliśmy zaledwie trzy miesiące temu i też nie jesteśmy faworytem dużych mediów, w związku z czym wielu Polaków nie miało jeszcze okazji dowiedzieć się, co i w jaki sposób mamy do powiedzenia - dodał.

Zwycięzca prawyborów Konfederacji powiedział też, że we wspomnianym przez niego sondażu ma najniższy elektorat negatywny spośród wszystkich polityków prawicy, wobec czego sądzi, że jeśli chodzi o pozyskanie nowych wyborców jest w stanie "dla Konfederacji zrobić najwięcej". Nie zgodził się z uwagą, że jego rozpoznawalność jest niska. - Połowa Polaków odpowiedziała w tym sondażu, że identyfikuje Krzysztofa Bosaka i słyszała o takim człowieku - zaznaczył.

Pytany, co będzie podkreślał w kampanii, Krzysztof Bosak mówił o postulatach trzech środowisk tworzących Konfederację - prawicy wolnościowej, konserwatywnej i narodowej. W tym kontekście wymienił wolność gospodarczą, swobody obywatelskie, walkę z socjalizmem, obronę tradycyjnych wartości oraz realną ochronę interesów narodowych.