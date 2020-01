Winnicki: Niestety rządzącym w Polsce myli się sojusznik ze zwierzchnikiem

- Nie możemy brać udziału w przedsięwzięciach, które w tak rażący sposób łamią prawo międzynarodowe. Sytuacja, w której Amerykanie na użytek swojej polityki wewnętrznej, zewnętrznej, sojuszu z Izraelem, zabijają wysokiego funkcjonariusza irańskiego na irackiej ziemi, powodując konflikt z obydwoma tymi państwami, jest dla nas skrajnie niekorzystną sytuacją - ocenił w Sejmie poseł Robert Winnicki z Konfederacji, nawiązując do zabicia przez Amerykanów irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. - Apelujemy, żeby państwo polskie, żeby rząd, prezydent, dzisiaj zbierająca się Rada Gabinetowa, trzymali Polskę od tego konfliktu jak najdalej -dodał.

Jak podkreślił poseł Konfederacji, Stany Zjednoczone „nie mogą obsadzać dzisiaj Polski w roli współokumpanta Iraku”. - Jeśli parlament iracki nie życzy sobie obecności obcych wojsk, to znaczy, że władze suwerennego kraju w ten sposób się do tego problemu ustosunkowują. Polska mając w pamięci swoje doświadczenia historyczne, powinna tę wolę uszanować. Nie może być tak, jak mówi prezydent Duda, że będzie to zależało od woli rządu irackiego i od woli również sojuszników - w tym wypadku USA). Niestety rządzącym w Polsce myli się sojusznik ze zwierzchnikiem - dodał.