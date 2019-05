Korwin-Mikke: Żal tych pięciu miejsc w PE

"Oczywiście mogliśmy pójść drogą pana prof.Roberta Gwiazdowskiego i dostać 2 proc. - czy o to chodzi?" - pyta na swoim profilu na Facebooku Janusz Korwin-Mikke, lider partii KORWiN.

Korwin-Mikke odpowiada w ten sposób tym, którzy krytykują jego formację za sojusz z narodowcami w ramach Konfederacji. Konfederacja nie weszła do Parlamentu Europejskiego - w wyborach zdobyła 4,55 proc. głosów i nie przekroczyła progu wyborczego.

Lider partii KORWiN przekonuje jednak, że "nie widzi powodu do tragizowania" z powodu wyborczego wyniku, choć "zadowolony nie jest".

"Konfederacja, przy brutalnym ataku za wszystkich stron, otrzymała 600 000 głosów - to za kilka miesięcy otrzyma znacznie więcej. A przecież to wybory do Senatu i Sejmu są ważne - a nie do PE" - przekonuje Korwin-Mikke.

Następnie lider partii KORWiN pisze, że "oczywiście lepiej byłoby mieć te pięć miejsc w PE - choć oznacza to częściowe wyłączenie pięciu cennych osób z polityki krajowej - ale żyliśmy bez tego, to i przeżyjemy".

Korwin-Mikke wyjaśnia, że pisze o pięciu mandatach ponieważ - jak wynika z jego wpisu - Konfederacja mogłaby zdobyć właśnie tyle mandatów, gdyby "wolnościowa młodzież przemogła niechęć (to JEST możliwe!) i zagłosowała" na Konfederację. "Mielibyśmy cztery miejsca w PE i Krzysztof Bosak piąte" - wyjaśnia (Bosak, polityk Ruchu Narodowego, startował z list Konfederacji z pierwszego miejsca w Warszawie).

"Na tym polega koalicja" - wyjaśnia Korwin-Mikke.