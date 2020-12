Szułdrzyński: Jak stracić pieniądze i suwerenność

Ziobro swoimi kolejnymi ruchami – czy to w sprawie LGBT, czy wypowiedzenia konwencji stambulskiej, czy w sprawie budżetu unijnego – stawiając premierowi Mateuszowi Morawieckiemu ultimatum: weto albo śmierć, zbiera punkty do przyszłej rozgrywki. W tym sensie jest gotów ryzykować kilkaset miliardów złotych dotacji i pożyczek z unijnej kasy, by skonsolidować prawą flankę prawej części sceny politycznej.

Z tego zaczyna sobie chyba zdawać sprawę Jarosław Kaczyński. Dociera do niego, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości mogliby mu tego nie wybaczyć i że antyunijna szarża oraz zaprzepaszczenie europejskich środków mogą kosztować partię kilka kolejnych punktów procentowych poparcia, w sytuacji gdy jest ona i tak mocno poobijana po protestach dotyczących aborcji. Tym bardziej że argumenty Ziobry można odwrócić. Jak zauważył Gowin, suwerenność jest pochodną siły ekonomicznej. Bez miliardów z kasy UE, od których może zależeć przetrwanie polskiej gospodarki i większa jej konkurencyjność po wyjściu z koronakryzysu, nasza pozycja będzie słabsza. W związku z tym odrzucenie unijnego budżetu, zamiast wzmocnić suwerenność, może osłabić gospodarkę i doprowadzić do przejmowania upadających polskich firm przez – o zgrozo – zagraniczny kapitał. Parafrazując Churchilla, Solidarna Polska woli oddać pieniądze, by nie stracić suwerenności, ale skończy się to i bez pieniędzy, i bez suwerenności.