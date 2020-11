Michał Szułdrzyński: Czy Ziobro storpeduje negocjacje unijne?

W czwartek Ziobro w Radiu Plus oskarżył premiera Mateusza Morawieckiego o łatwowierność i uległość wobec brukselskich elit. „Pan premier dał wiarę kuluarowym zapewnieniom liderów państw UE i przedstawicieli establishmentu brukselskiego, że to rozporządzenie nie będzie w ten sposób interpretowane, w jaki wskazywali niektórzy eksperci i czego my się obawialiśmy". Wcześniej Ziobro przystawił premierowi lufę do skroni, grożąc, że jak ten nie zawetuje budżetu UE, Solidarna Polska utraci do niego zaufanie.

