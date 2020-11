Jerzy Haszczyński: Ameryka będzie dla nas kluczowa

Trump ma zasługi wobec Polski, to za jego kadencji Ameryka zniosła wreszcie wizy i wysłała swoich żołnierzy do naszego kraju. To pewnie dlatego Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, w którym – jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez niemiecką Fundację Bertelsmanna – Trump uzyskałby lepszy wynik niż Biden (38 proc. do 30 proc., reszta niezdecydowani).

Może mniej niż o sam wynik powinniśmy się martwić o to, czy i kiedy zostanie on uznany. Podważanie ważności głosów, jeżeli wygram nie ja, ale on, uderzenie w procedury, instytucje oraz ciągnąca się tygodniami niepewność – to mogą być największe problemy dla Zachodu. Wewnętrzne, bo grożą wybuchem w Stanach, i jeszcze bardziej zewnętrzne – gracze spoza Zachodu tylko czekają na to, by powiedzieć: a ta wasza demokracja to nic już nie jest warta. My czekamy, by od przegranego – niezależnie kto nim będzie – usłyszeć: starałem się, ale się nie udało, życzę rywalowi powodzenia, dla dobra Ameryki, Zachodu, świata.