Szułdrzyński: Z respektem dla rzeczywistości

Choć dziś Platforma Obywatelska znajduje się w zupełnie innej sytuacji niż kilka miesięcy temu, gdy Rafał Trzaskowski ogłaszał projekt Campus Polska Przyszłości, warto przypomnieć, jaki był wówczas pomysł na to wydarzenie. Prezydent Warszawy zdał sobie sprawę, że PO coraz bardziej staje się obciążeniem niż wartością dodaną, postanowił więc stworzyć za pomocą letniego festiwalu wehikuł, który przyciągnie do opozycji młodych ludzi i nowych wyborców, dla których szyld Platformy nie był wystarczająco atrakcyjny.

Najciekawszym z politycznego punktu widzenia punktem Campusu była debata Tuska i Trzaskowskiego. Choć obaj podkreślali, że nie dadzą się podzielić, że będą współpracować etc., choć wiele razy serdecznie poklepywali się po ramieniu, przekonując, że w pełni zgadzają się ze sobą, odpowiedzi na pytania, których udzielali, pokazywały, że w istocie bardzo się różnią. Tusk jawił się jako liberał, którego życie nauczyło z jednej strony umiarkowania, a z drugiej respektu dla rzeczywistości. Gdy więc Trzaskowski opowiadał się za jak najszybszą instytucjonalizacją związków osób tej samej płci, czy gdy mówił, że tylko legalna aborcja oznaczać będzie pełną realizację praw kobiet, Tusk podkreślał, że zmiany prawne nie mogą się zbyt rozchodzić ze społecznym konsensusem. Do młodych, którzy domagają się małżeństw osób tej samej płci, apelował więc, by zamiast pytać o to polityków, przekonywali do zmian obyczajowych dziadków i babcie. Podobna różnica pojawiła się w przypadku kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią. Chociaż obaj zgodnie krytykowali rząd, Tusk podkreślał, że główną odpowiedzialnością państwa jest ochrona granic, gdy Trzaskowski zwracał uwagę na humanitarny aspekt obecnej sytuacji, choć i on zwracał uwagę na zobowiązania wobec UE w kwestii kontroli przepływu uchodźców.