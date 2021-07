Michał Szułdrzyński: Kaczyński nie zna takiego pojęcia jak „wolne media” Bloomberg

Sejmowe głosowanie nad mającymi twarz posła Marka Suskiego przepisami uderzającymi w TVN będzie najważniejszym testem dla wszystkich posłów, bez względu na to, w jakiej są partii i czy im się podoba to, co oglądają w TVN.