Bielecki: Trzymajmy kciuki za koronapaszport

Wykres obrazujący udział osób zaszczepionych w społeczeństwach Wielkiej Brytanii, USA i Unii Europejskiej to trzy kreski, które początkowo szorują po ziemi, a w pewnym momencie zaczynają szybko piąć się w górę. Ale nie w tym samym momencie. Podczas gdy dwie pierwsze linie wzbijają się niemal jednocześnie, trzecią dzieli odstęp ok. dwóch miesięcy. To efekt braku szczepionek wiosną tego roku, spowodowanego źle wynegocjowanymi przez Komisję Europejską kontraktami z koncernami farmaceutycznymi. Przekłada się on na dziesiątki tysięcy dodatkowych zgonów.

Dystansu do Amerykanów i Brytyjczyków Unia do dziś nie nadrobiła. Ale i tak wypada świetnie w porównaniu z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Podczas gdy średnio we Wspólnocie wykonano 79,9 szczepień na 100 mieszkańców (w Polsce 75,3), to w Rosji jest to ledwie 26,9, na Białorusi 11,3, a na Ukrainie 5,6. Zjednoczona Europa zaczyna więc odbudowywać swoją pozycję.