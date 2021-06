Szułdrzyński: Wyścig z Deltą

Cały świat się zbroi do walki z wariantem Delta koronawirusa. Rząd Izraela, będący liderem szczepień, powołał w środę 23 czerwca specjalny zespół złożony z najważniejszych ministrów, który ma koordynować walkę z rozprzestrzenianiem się mutacji, która doprowadziła do ponownego wzrostu zakażeń. W związku z Deltą Wielka Brytania opóźnia łagodzenie obostrzeń. W samej Szkocji w środę potwierdzono niemal 3 tys. nowych zakażeń.

Czy tak samo zareaguje Polska? Rząd zdaje się nie chcieć powtórzyć błędu z Bożego Narodzenia, kiedy to fala powrotów emigrantów z Wysp Brytyjskich przyspieszyła rozprzestrzenianie się wariantu brytyjskiego koronawirusa, który był znacznie bardziej zakaźny niż wersja pierwotna, ale i tak mniej zakaźny niż obecna Delta. We wtorek wieczorem rząd ogłosił kwarantannę dla przyjeżdżających z Wysp, w nocy ze środy na czwartek wprowadził obowiązkową izolację dla wszystkich przyjeżdżających do Polski spoza strefy Schengen.

Nie tak miało to wyglądać. Lato miało przynieść poluzowanie obostrzeń i kolejny postcovidowy karnawał. Jak zauważał szef IBRiS Marcin Duma, wyparliśmy ze świadomości społecznej liczbę zmarłych, by nie dopuścić do siebie myśli o tym, że przy kolejnej fali trzeba będzie wprowadzać kolejne restrykcje. A tymczasem zamiast planów powrotu do normalności, na horyzoncie zaczyna majaczyć widmo kolejnych obostrzeń mających powstrzymać czwartą już falę pandemii. Wyścig z koronawirusem więc trwa. Od odpowiedzialności każdego z nas zależy, czy wygra koronawirus, czy też dzięki społecznej dyscyplinie i akcji szczepień uda nam się zatrzymać rozprzestrzenianie Delty.