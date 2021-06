Mirosław Żukowski: Nie wszystko jest na sprzedaż

Zasłabnięcie jednego z czołowych piłkarzy świata rodzi oczywiście całą masę pytań, z których najważniejsze wydaje się najprostsze: jak to możliwe? Przecież sportowiec na tym poziomie, na którego pracodawcy wydają dziesiątki milionów euro, jest badany regularnie.

Przy każdym nowym kontrakcie jego stan zdrowia sprawdzają znakomici lekarze przy użyciu najnowocześniejszej aparatury i nie ma możliwości, by człowiek z chorym sercem grał przez tyle lat na tym poziomie co Duńczyk. A jednak byliśmy o krok od dramatu.

Gdy Eriksen walczył o życie, pytanie, co dalej z meczem Dania–Finlandia, w ogóle nie padało, bo nikt normalny nie ośmieliłby się go zadać, ale kiedy ze szpitala napłynęły już dobre wieści, futbol natychmiast upomniał się o swoje prawa i mecz dokończono, co spotkało się ze skrajnymi reakcjami.