Michał Szułdrzyński: W koalicyjnym kotle wciąż wrze

Dla obozu rządzącego to jednak niewygodna sytuacja. Problemy wewnętrzne opozycji, przede wszystkim chaos w Platformie, schodzą na dalszy plan zainteresowania opinii publicznej, gdy oto w wyniku politycznych układanek dochodzi do zmiany w jednej z najważniejszych polskich spółek. Bo choć podobno miało dojść do przełamania lodów w relacjach pomiędzy trzema koalicjantami (Kaczyńskim, Ziobro i Gowinem) i prezes PiS miał dać koncesję ministrowi sprawiedliwości na sprzeciw wobec ratyfikacji Europejskiego Funduszu Odbudowy, Zjednoczona Prawica wcale nie jest tak zjednoczona, jakby chciał to pokazywać obóz władzy, i najbliższe dwa i pół roku upływać będą pod znakiem ostrych politycznych targów w każdej niemal sprawie. I właśnie tak można politycznie odczytywać dymisję prezesa PKO BP.