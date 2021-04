Jędrzej Bielecki: Stany Zjednoczone wykuwają swoją przyszłość

Trudno jednak mieć pretensje do amerykańskiego przywódcy, tak ważne jest to orzeczenie dla stosunków rasowych w Stanach Zjednoczonych. – To jest gigantyczny krok naprzód w marszu ku sprawiedliwości w Ameryce – oświadczył w wystąpieniu do narodu Biden. I rzeczywiście, niezależnie od wyroku, jaki ostatecznie czeka Chauvina, orzeczenie będzie przełomem w długiej historii brutalnego traktowania przez siły porządkowe mniejszości etnicznych, w szczególności Afroamerykanów. Od tej pory policjanci będą przecież mieli w tyle głowy, że sięgając po broń, poza stanami wyższej konieczności, albo uciekając się do najbardziej radykalnych metod siłowych, mogą skończyć życie za kratkami. W trakcie transmitowanego w telewizji procesu nie tylko okazało się, że za takie zachowanie biały policjant nie uniknie odpowiedzialności, ale pękł też front solidarności samych funkcjonariuszy.