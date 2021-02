Zuzanna Dąbrowska: Czy szczepienia zmienią premiera

Problemy rządu mogą zacząć się dopiero wtedy, gdy wszystkie zamówione dawki dojadą do Polski. System może tego nie wytrzymać.

Rząd usiłuje z opóźnień w dostawach szczepionek – co może zakończyć się klęską Narodowego Programu Szczepień – uczynić dla siebie amortyzator połączony z poduszką powietrzną. W motoryzacji byłoby to niemożliwe, ale w pandemii już jak najbardziej. Na razie rządzący mają fart: nie dość, że winne są złe zagraniczne koncerny, to jeszcze o zaniedbania lub co najmniej o brak umiejętności przewidywania można oskarżyć Unię Europejską. Polski rząd ma zatem ręce czyste. System został stworzony, a szczepionek nie ma. Gdyby nie to, już pewnie wszyscy bylibyśmy dawno zaszczepieni. Poniżej dalsza część artykułu

Ze słów ministra Michała Dworczyka można wnioskować, że rząd zrobił wszystko, co mógł, a nawet więcej. A to, że starsi ludzie stali godzinami w kolejkach albo bez skutku wisieli „na słuchawce", nie ma żadnego znaczenia. Ile osób jest wykluczonych z systemu? Tych bez telefonów komórkowych, żyjących w oddalonych wsiach, niesprawnych, samotnych? Ile osób zrezygnowało ze szczepienia, dowiadując się, że jedyny termin jest w Siedlcach? Albo w Ozimku? Rząd uznał, że to ważny problem i sprawdzi. Albo jeszcze lepiej – niech sprawdzą samorządy. Trudno przecież organizować mobilne punkty szczepień, kiedy jest za mało szczepionek. Więc to – znów – nie rządu wina. Kalendarz szczepień musiał się zmienić, osoby powyżej siedemdziesiątki mają przekładane terminy. Części osób z grupy „0" nie udało się zaszczepić. Wszystko przez Unię.

„Nie możemy dopuścić, aby program szczepień przeciw Covid-19 był realizowany w sytuacji dynamicznego rozwoju pandemii" – powiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. Fakt. Nie możemy. Ale co można zrobić, by tak się nie stało? Jak temu zapobiec? I przede wszystkim, co zrobił rząd, by „dynamiczny rozwój" nie nastąpił? W całym kraju według rządowego raportu wykonano do chwili obecnej 1 176 904 szczepienia, z czego 7276 przeprowadzono w niedzielę. W tym ponad 200 tysięcy to były już szczepienia powtórne. Dopiero ta liczba pokazuje, jak bardzo dalecy jesteśmy od realizacji marzeń o zbiorowej odporności.