Zuzanna Dąbrowska: Koniec z uśmiechami, czas na ryzyko

Przy okazji mogliśmy sprawdzić, jak duże są partie polityczne w Polsce. Głosowało 8266 członków PO. To była prawdziwa weryfikacja. Tylu ich po prostu jest i nie wygląda to oszałamiająco.

I co dalej? Czy PO jest środowiskiem politycznym, które jest zdolne do zyskania nowej energii, o której tyle mówi? Czy Centrum Nowych Idei, które chce powołać nowy przewodniczący Borys Budka, pozwoli Platformie wyjść z marazmu programowego, bezrefleksyjnego anty-PiS-u i ideowej niemocy?

Jest to oczywiście możliwe, ale pod jednym warunkiem: trzeba odrobić lekcje. W internecie dostępne są testy pozwalające na precyzyjne zidentyfikowanie własnych poglądów politycznych. Może już czas, by cała PO wykonała takie ćwiczenie? Ile jest w niej liberalizmu, ile konserwatyzmu, chadeckości, wrażliwości społecznej? Jaką partią chce być po tej wyborczej renowacji?

Może chce być taka, jak w niedawnym wywiadzie zaplanował to Donald Tusk, opisując, w jaki byt polityczny chciałby się ewentualnie zaangażować. Trochę konserwatywny, centrowy i wyważony. Tyle że to miejsce jest już zajęte przez PSL, które przez ostatni rok ciężko pracowało na szyld „chadecji", a szans na to, by ludowcy zachowali się jak Wiosna Biedronia i przyłączyli do większego kolegi – nie ma.