Jerzy Haszczyński: Głowa Zachodu i jej ból

Liczby mogą się zmieniać, ale bardzo głębokie podziały pozostaną. Odbudowa zaufania wydaje się niemożliwa. Debata, wysłuchiwanie, szanowanie przeciwników – to już przeszłość. Emocje, wściekłość, zemsta, niedopuszczanie rywali do głosu, przekleństwa, wdzieranie się, szturm – to teraźniejszość. Nie tylko w USA.

Ameryka to głowa Zachodu. Zachód psuje się od głowy, począwszy od głowy może się zregenerować, tak jak się stało z Kongresem w Waszyngtonie. Ale nie cały zachodni organizm jest do tego zdolny. Na zawsze zmieniło się miejsce Zachodu w świecie: zajmuje jego coraz mniejszą i coraz mniej istotną część; frustracja z tym związana spowodowała zmiany w charakterze ludzi Zachodu. Jedną ze zmian jest coraz powszechniejsze zjawisko długotrwałego demonstrowania niezadowolenia z wyników wyborów. Niemożność pogodzenia się z nimi determinuje znaczną część aktywności społecznej.

Brak akceptacji dla rezultatów to nie to samo co ich nieuznawanie, a tym bardziej nie to samo co nawoływanie, by siłą powstrzymać wprowadzenie ich w życie. Te granice mogą się jednak zacierać. Przestrogę dostajemy z Ameryki.