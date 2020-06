Jerzy Haszczyński: Dwa Forty Trump plus Niderlandy

Pozornie dzieje się coś, co pasuje do głowy państwa. Prezydent, lecąc na spotkanie z Donaldem Trumpem, nie reklamuje bonu turystycznego, lecz zajmuje się tym, co powinien: polityką zagraniczną, zwłaszcza dotyczącą bezpieczeństwa, i stosunkami z USA. Tylko pozornie, bo jesteśmy na ostatniej prostej kampanii, a tak ważne kwestie nie powinny być elementem szarpaniny wyborczej, stawać wśród tanich haseł i narażać się na partyjne kłótnie.

Do tego w to, że obecny prezydent USA pozostanie na następną kadencję, wierzy już tylko niewielka część elit Partii Republikańskiej. Reszta odwraca się od niego, szykuje na chude czasy w opozycji. Stawianie jednoznacznie na polityka, który ma nieduże szanse na reelekcję, zawsze jest nierozsądne. Tym razem jest jeszcze gorzej, bo obóz jego przeciwników, którzy mają duże szanse na objęcie niedługo władzy, bardzo negatywnie na to stawianie patrzy. I przy okazji patrzy negatywnie na nasz kraj. Padło oskarżenie z Partii Demokratycznej, że Andrzej Duda wykazuje skłonności autokraty i – co już brzmi bardzo poważnie – wspiera politykę niezgodną z wartościami ważnymi dla Ameryki. Ważny kongresmen Eliot L. Engel, który to ogłosił, wezwał zresztą Trumpa do odwołania spotkania z prezydentem Polski. Zakładając pewnie, że może do tego dojść, jeżeli Donald Trump uzna, iż z punktu widzenia reelekcji takie odwołanie spotkania będzie dla niego bardziej opłacalne. Już raz, podobnie kalkulując, Trump zmienił zdanie i nie przyjechał do Polski na rocznicę wybuchu II wojny światowej. W ogóle nie odwiedził wtedy Europy, także Danii, którą ukarał odwołaniem wizyty za to, że nie chciała mu sprzedać Grenlandii.