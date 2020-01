Bogusław Chrabota: Rok temu, na Targu Węglowym

Pozwalam sobie pisać o nim Paweł, bo był moim kolegą, młodszym ledwie o kilka miesięcy. Poznaliśmy się jeszcze w latach 80. Łączyły nas wybory ideowe i biografia. W podobnym czasie trafiliśmy na przyjaciół z Ruchu Młodej Polski, Paweł był członkiem tego ważnego ruchu, ja – ideowym sojusznikiem. W 1988 r. wzięliśmy udział w gdańskim kongresie liberałów. Siedzieliśmy wtedy obok siebie na sali i marzyliśmy o wolnej Polsce. Wolność eksplodowała niedługo później. Paweł trafił do samorządu, by przez ponad 20 lat zarządzać miastem wolności – Gdańskiem. Miałem honor bywać u niego nieraz i zawsze byłem pełen podziwu dla jego entuzjazmu. I właśnie takim zostanie w mojej pamięci.

Powagi starczyło na kilka tygodni. Nienawiść, niedobre emocje wróciły jak złe echo po kilku tygodniach. Jakby na Targu Węglowym 13 stycznia nic się nie wydarzyło. Ktoś powie: polityka. Taki jest świat. Takie realia. Nie może być na to zgody. Polityka nie musi nieść z sobą zapiekłej nienawiści. Może być szlachetną grą wolnych i dojrzałych ludzi. Media mogą być etyczne. Kierować się w pierwszej kolejności szacunkiem, a potępiać tych, co do których nie ma wątpliwości, że łamią reguły. Możliwe, że pragnę niemożliwego, że przemawia przeze mnie naiwny idealizm. Możliwe, ale w imię pamięci Pawła Adamowicza mam do tego prawo.