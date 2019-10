Szczepłek: Chuchajmy na Roberta

Nasze trzy wyglądają dość skromnie, ale nie czepiajmy się. Nie liczba goli była najważniejsza, a trzy punkty. Zwycięstwo było potrzebne nie tylko do utrzymania pierwszego miejsca i zachowanie przewagi nad konkurentami, ale do uspokojenia atmosfery. Dwa wrześniowe, nieudane mecze ze Słowenią i Austrią spowodowały nerwowość wśród kibiców, dziennikarzy, a nie ma chyba takiego piłkarza kadry i trenera, który też by się nie przejął.

Niewiele można napisać o meczu, w którym jedna drużyna miała zdecydowaną przewagę. Wojciech Szczęsny nie musiał bronić ani jednego strzału. Każdy mógł stać w polskiej bramce. Nie mieli dużo pracy obrońcy, swobodnie mogli rozgrywać piłkę pomocnicy, a Robert Lewandowski czekał. W dotychczasowych sześciu meczach eliminacji strzelił dwie bramki, w Rydze dołożył trzy. Ze 109 występami w reprezentacji i 60 zdobytymi bramkami jest absolutnym liderem obydwu klasyfikacji.