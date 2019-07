Chrabota: Słabi liderzy opozycji

Lider Platformy jest postacią na opozycji numer jeden (28 proc.), a jak kosmiczna odległość dzieli go od kontrkandydatów, świadczy, że „numerem dwa”, ze wskazaniami niższymi o dwadzieścia procent jest polityk wirtualny, czyli Donald Tusk.

Ten dystans między nimi liczy się zresztą nie tylko punktami procentowymi poparcia, ale głębią rozdarcia między sferą realiów i marzeń. Schetyna to twarda rzeczywistość, Tusk odległe i nieosiągalne marzenie. Także w sferze odległych marzeń należy lokować rzekomego konkurenta Schetyny, beniaminka prawej strony opozycji, Władysława Kosiniaka – Kamysza. Mimo że miły, czuły, grzeczny i uśmiechnięty, jako lidera opozycji wskazuje go ledwie 2.8 procent pytanych. Nieco za nim jego wizerunkowy przeciwnik, cięty ironista i polityczny cwaniak – Włodzimierz Czarzasty. Co na tym można zbudować?

Pierwsza odpowiedź brzmi: „niewiele”. A w pełni zgubne wydaje się podważanie pozycji Schetyny. Ignorowanie jego przywództwa na opozycji jest z tej perspektywy polityczną ślepotą i graniem na korzyść rządzących. Ale jest w tym i lekcja dla samego szefa PO. Mierzona na 42 proc. pusta przestrzeń (brak wskazań) to dla niego wyzwanie. W ślad za starą regułą, że „natura nie cierpi próżni”, tę przestrzeń trzeba zapełnić, i to nie powielonym w nieskończoność własnym wizerunkiem, ale nowymi, atrakcyjnymi dla elektoratu kandydatami. Kim będą? Nie mam pojęcia, ale wyniki są bezwzględne.