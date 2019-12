Krzysztof Adam Kowalczyk: Marzenia naiwniaka

Nagłe odejście z Pekao prezesa Michała Krupińskiego to sygnał, że kadrowa karuzela w spółkach Skarbu Państwa znów idzie w ruch – po uśpieniu, w jakie zapadła przed wyborami. Po ostatnich przetasowaniach w rządzie sytuacja jest jednak nowa: przywrócono funkcję ministra Skarbu Państwa – pod mianem ministra aktywów państwowych. Przejmując nadzór nad spółkami, ma on szansę okiełznać dotychczasowe bezhołowie i walki ministrów o władzę w poszczególnych firmach oraz stanowiska dla protegowanych. Ten stary-nowy urząd objął wicepremier Jacek Sasin, silny człowiek PiS. Obawiam się, że ulegnie naciskom towarzyszy partyjnych i zacznie na nowo meblować zarządy, dostosowując do nowego układu sił w Zjednoczonej Prawicy.

