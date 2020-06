Krzysztof Adam Kowalczyk: Postojowe górnikom się należy

Nie mam wątpliwości, że górnicze spółki powinny zostać potraktowane tak jak każdy inny pracodawca i dołożyć swój wkład do postojowego (połowę), resztę biorąc od państwa. Także dlatego, że to zarządy i rady nadzorcze państwowych spółek górniczych nie zapewniły bezpiecznego działania kopalń w cieniu zarazy. Koronawirus nie odróżnia firm pracujących w ruchu ciągłym od innych. Wszyscy jednako muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa, nawet gdy oznacza to wzrost kosztów i spadek wydajności pracy. Piszemy o tym w „Rzeczpospolitej" od marca. Prywatni pracodawcy mieli czas się przygotować, państwowi też powinni.