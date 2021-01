Prezesi brytyjskich firm apelują o ratowanie Eurostara

W piśmie skierowanym do ministra finansów Rishi Sunaka stwierdzili, że Eurostarowi może za kilka miesięcy zabraknąć funduszy i trzeba będzie spisać go na straty, bo w odróżnieniu od linii lotniczych czy krajowych kolei nie kwalifikuje się do pożyczek mających poparcie rządu. Grupa nacisku London First stwierdziła też w piśmie do ministra Sunaka, że „liczba międzynarodowych pasażerów będzie zapewne mała do wiosny, więc nasza zielona brama do Europy jest zagrożona. Jeśli pozwoli się na upadek z braku pomocy tego rentownego biznesu, to nasze odrodzenie będzie trudniejsze. Londyn i Wielka Brytania stracą gospodarczo i na reputacji. Eurostar potrzebuje szybkiego działania dla zachowania swej przyszłości” — cytuje AFP.