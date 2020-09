Rafał Majka na podium Tirreno-Adriatico

To właśnie skuteczna rywalizacja we Włoszech jest tej jesieni najważniejszym celem, jaki postawili przed Majką szefowie zespołu. Nasz kolarz będzie miał szansę udowodnić, że wciąż jest w stanie godnie pełnić rolę lidera Bory na wielkie wyścigi, co nabiera szczególnego znaczenia w świetle porażki, jakiej doznał w Tour de France Niemiec Emmanuel Buchmann.

