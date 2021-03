Szczerba i Joński: Nie odpuścimy sprawy respiratorów Fotorzepa, Jakub Czermiński

Od kilkunastu miesięcy dwaj politycy – Michał Szczerba i Dariusz Joński – sprawdzają, co dzieje się w ministerstwach i agendach rządowych, zwłaszcza w ministerstwie zdrowia. Ich ustalenia często trafiają na pierwsze strony portali informacyjnych. Jak to robią? Czym się teraz zajmują i co planują? Z posłami Koalicji Obywatelskiej w podcaście „Game Changer” rozmawia Michał Kolanko.