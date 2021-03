Budka o tankowaniu na stacjach Orlenu: Nie mam problemu

Budka, pytany o to czy też będzie bojkotował te stacje, odparł, że "z tankowaniem nie ma problemu".

Po publikacji "Gazety Wyborczej" Adam Szłapka wezwał do bojkotowania stacji koncernu PKN Orlen.

Jak dodał nie jest winą pracowników stacji, „że współczesny Dyzma stoi na czele ich koncernu”.

Budka zarzucił przy okazji obecnemu kierownictwu PKN Orlen, że to - "zamiast obniżać ceny paliw, pompuje zyski spółki, żeby przejmować niezależne media". To nawiązanie do zakupu przez PKN Orlen koncernu Polska Press, wydawcy mediów lokalnych.