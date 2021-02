Budka o rozmowach z posłami Zjednoczonej Prawicy: Pracujemy

O szukaniu "pięciu uczciwych" Budka mówił na konwencji programowej Platformy Obywatelskiej na początku lutego. Przewodniczący PO stwierdził wówczas, że "potrzeba pięciu uczciwych, pięć osób, które przejdą na jasną stronę mocy i wtedy przedterminowe wybory są całkiem realne".

W TVN24 Budka był pytany jak toczą się te rozmowy.

- Polityka to nie wyścig - stwierdził w odpowiedzi. - To ciężka rozmowa o przyszłości - dodał. Mówił też, że "rowy" między opozycją a obozem władzy są głębokie i "trzeba trochę czasu, by je zasypać".

Jednocześnie przewodniczący Platformy stwierdził, że wierzy w to, iż uda mu się zakończyć rządy Zjednoczonej Prawicy.