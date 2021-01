Nowacka po wpisie na Twitterze TVP Info: 2 miliardy zł na szambo

W nawiązaniu do pytań wyjaśniamy: szperanie w rzeczach posłów, rzucenie na ziemię @mareksuski , wzywanie do blokowania wyjazdu Jarosława Kaczyńskiego i innych polityków, agresja fizyczna posła Lenza, blokowanie mównicy. To tylko część zachowań przedstawicieli opozycji. pic.twitter.com/dRvbsxxT6q

Pozew przeciwko TVP Info zapowiedział w czwartek Cezary Tomczyk, przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Inicjatywę tę potwierdziła w programie „Onet Rano” Barbara Nowacka.

- Dwa miliardy złotych idą na szambo. Jeżeli porównują posłów i posłanki, wykonujących swój demokratyczny mandat, z chuligańskimi zamieszkami, które miały miejsce na Kapitolu, no to to jest pozew. My im tego nie odpuścimy, bo są pewne granice, których nie można przekraczać - powiedziała posłanka KO.

- Chciałabym, żeby urzędnicy TVP mieli świadomość, że im tego nie zapomnimy. Niech liczą się z drogą sądową - Nowacka. - Będzie pozew w tej sprawie i nie pozostawimy ich bezkarnych. Za dwa mld zł publicznych pieniędzy niszczą to, co zniszczył Trump w Stanach Zjednoczonych, czyli jakąkolwiek spójność społeczeństwa. Tylko że Trump to robił z własnych fanaberii, a oni to robią z publicznych pieniędzy i dla własnej kariery - dodała.