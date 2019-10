Marek Sowa: Plus jest PiS-u. Plus dwie wieże Kaczyńskiego, plus żołnierz AK z mieszkaniem dla Banasia

- Jeszcze raz powtórzę to co mówimy. Nic co dane, nie zostanie zabrane - zapowiedział Sowa, pytany w Radiu Kraków o obietnice utrzymania programów Prawa i Sprawiedliwości. - Plus jest PiS-u. Plus dwie wieże Kaczyńskiego, plus żołnierz AK z mieszkaniem dla pana Banasia, plus kilkaset hektarów gruntów zakupione za prawie darmo od Kościoła przez premiera Morawieckiego - stwierdził poseł.

- Tak rządzi PiS. Oni pomnażają własny majątek - dodał. - Mamy swój program. Jest sześć filarów: odnowa demokracji, wyższe płace, naprawa szkoły, reforma służby zdrowia, czyste powietrze i czysta woda, samorządy. Dość okradania samorządów z ich funduszy. Samorządy muszą decydować o sobie. Do tego polityka społeczna. Tu są działania na rzecz seniorów i niepełnosprawnych. To nasze filary. Na tym się koncentrujemy - mówił Marek Sowa.

Zdaniem posła PO „rolą opozycji jest też artykułowanie nadużycia władzy”. - Afer jest wiele przez ostatnie 4 lata. Zajmuje to czas. Musimy to obywatelom pokazać, jakie są realne rządy PiS - powiedział.