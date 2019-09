Tomczyk: Kaczyński to czołowy hejter Rzeczpospolitej

W poniedziałek na swojej stronie na Facebooku Jachira przepraszała „wszystkich, którzy poczuli się urażeni zdjęciem ze Strajku Klimatycznego”. „Jest mi przykro, że wykonana przypadkowo fotografia z młodzieżą wywołała tyle kontrowersji. Usunęłam ją dlatego, bo nie zgadzam się, by ucierpiały osoby, które wykonały transparent i dla których ważny jest los naszej Ojczyzny i Planety. Dziewczynom chodziło o grę słów” - tłumaczyła, podkreślając, że szanuje tych, którzy „bronili Ojczyzny, naszych bohaterów, kombatantów i weteranów”. „Nie miałam zamiaru nikogo obrażać. Sama nieraz podczas prób do spektaklu o Powstaniu Warszawskim miałam przyjemność rozmawiać z powstańcami. Podziwiałam i podziwiam ich odwagę i determinację w walce o wolność” - napisała.

Na przeprosiny Jachiry zwrócił uwagę w Polsat News Cezary Tomczyk z Platformy Obywatelskiej. - Jeżeli chodzi o panią Jachirę, to ona się odniosła i przeprosiła za swoje słowa. Nie słyszałem słów przepraszam od np. pani poseł Pawłowicz, pana posła Tarczyńskiego. Nie słyszałem też słów przepraszam od człowieka, który kierował je m.in. do mnie - mówił.

Tomczyk wyjął następnie przygotowany tablet i odtworzył na nim wypowiedź w Sejmie Jarosława Kaczyńskiego sprzed dwóch lat. - Nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego świętej pamięci brata, niszczyliście go, zamordowaliście go, jesteście kanaliami - mówił prezes PiS w reakcji na słowa posła Borysa Budki z PO, który mówił do Jarosława Kaczyńskiego, że "dopóki był świętej pamięci Lech Kaczyński, pan nie odważył się podnieść ręki na wymiar sprawiedliwości".

– Ze strony Jarosława Kaczyńskiego słowa przepraszam do dzisiaj nie padły. Jego słowa były skierowane m.in. do mnie. To jest dzisiaj czołowy hejter Rzeczpospolitej – stwierdził Cezary Tomczyk. - Antoni Macierewicz wam nie przeszkadzał jak pokazywał parówki w kontekście smoleńskim? - dodał, nawiązując do jednego z filmików Jachiry, na którym "sprzedawała »parówki smoleńskie«".